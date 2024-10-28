Две деревни под Зарайском газифицировали в этом году

Деревни Моногарово и Даровое под Зарайском газифицировали в этом году по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года». Ранее в этих населенных пунктах не было газораспределительных сетей.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, протяженность новых газораспределительных сетей составила 5,7 километров.

В деревнях Моногарово и Даровое построили уже 104 газопровода-ввода — это сети, которые подводят до границ участков жителей бесплатно по программе социальной газификации.

«В рамках программы до конца текущего года мы газифицируем 70 населенных пунктов, где ранее не было доступа к газу. Будем продолжать работать, чтобы как можно больше жителей региона получили тепло и уют в свои дома», — рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего сначала года в Подмосковье газифицировали уже более 50 населенных пунктов.