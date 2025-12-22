Две блочно-модульные котельные построили в Богородском округе

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Подошло к завершению строительство двух  новых блочно-модульных котельных — в Ногинске,  на улице  Жарова, а также в Вишняковских Дачах, на улице Длинной. Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели плановую итоговую выездную проверку и оценку соответствия построенных котельных проектной документации.

Запустить новые котельные планируется до конца этого года. Теперь ногинская котельная  на 6 мегаватт  будет  обеспечивать теплом и горячей водой ближайшие многоквартирные дома.

Ранее на месте установки новой котельной в Ногинске находился большой центральный тепловой пункт, построенный около 40 лет назад. Решение заменить его было продиктовано необходимостью освободить  крупное ногинское предприятие «Прибор»  от несения непрофильной нагрузки в виде теплоснабжения населения.

Что касается Вишняковских Дач, то старая котельная РЖД, давно выработавшая свой ресурс, постоянно доставляла неудобства авариями и перебоями. Поэтому правительство Московской области поддержало  решение администрации  округа о строительстве новой современной котельной на 2 мегаватта, которая обеспечит стабильное теплоснабжение и горячую воду. Объект обслуживает пять многоквартирных домов.

