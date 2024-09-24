Около 12 команд приняли участие в мини-турнире по футболу в Богородском округе

Турнир по мини-футболу среди ветеранов прошел в Богородском округе. В нем приняли участие 12 команд из Ногинска, Старой Купавны и Электростали. Игра была посвящена ушедшим из жизни спортсменам и тренерам.

На стадионе «Знамя» прошел 20-й турнир по мини-футболу среди ветеранов. Он был посвящен ушедшим из жизни спортсменам и тренерам Богородского округа.

Впервые турнир провели в память о гибели футболиста Виталия Ламакина. Он играл в командах «Торпедо НЗТА» и «Знамя». Работал в компании «Восток-Сервис», которая около 20 лет выступает организатором турнира.

На стадионе встретились 12 команд — это ветераны футбола из Ногинска, Старой Купавны и Электростали.

На турнир приехали и звездные спортсмены: Михаил Лихачев — заслуженный тренер России, главный тренер России по пляжному футболу; Александр Панов — обладатель Кубка России в составе «Зенита», играл в командах «Зенит», «Торпедо»; Аркадий Белый — играл в команде «Динамо», заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и многие другие именитые футболисты.

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