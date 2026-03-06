Двадцать шесть студентов Подмосковья получат стипендии за лучшие технологические проекты

Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила, что 26 студентов колледжей и вузов из Подмосковья стали победителями стипендиального конкурса «Система». Они разработали наиболее эффективные технологические проекты, которые решают реальные задачи от работодателей.

Среди победителей — обучающиеся из Раменского колледжа, техникума имени С. П. Королева, Орехово-Зуевского техникума, колледжа «Подмосковье», Московского физико-технического института и других образовательных учреждений.

За свои достижения победители конкурса получат финансовую поддержку в виде стипендии, а также возможность пройти стажировку в ведущих компаниях России — индустриальных партнерах Фонда.

Весной лучших студентов пригласят в Москву на торжественное награждение. Кроме дипломов и финансовой поддержки — ежемесячной стипендии в размере 25 тысяч рублей для студентов вузов и 10 тысяч рублей для студентов СПО на протяжении 5 месяцев — авторы лучших проектов смогут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах.

Ключевая цель стипендиальной программы «Система» — поддержка талантливых студентов, предлагающих практические решения для высокотехнологичных отраслей экономики. В конкурсе приняли участие более 20 тысяч студентов из всех регионов России.