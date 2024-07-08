Двадцать предприятий общепита открылось в Одинцовском округе с начала года

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Количество кафе, ресторанов, точек быстрого обслуживания, столовых, буфетов с каждым месяцем увеличивается в Московской области. Лидером по темпам роста в этой сфере услуг стали Одинцовский округ, Красногорск, Щелково, Королев, Наро-Фоминск и Сергиев Посад.

Только с начала этого года в Одинцовском округе появилось 20 новых предприятий общественного питания. Открытие точек имеет ряд преимуществ, в том числе увеличение поступлений в местный бюджет и создание дополнительных рабочих мест.

Всего в Московской области работают более восьми тысяч предприятий общественного питания. Также в первом полугодии в регионе открылось свыше 400 новых предприятий общепита.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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