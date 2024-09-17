Еще 20 километров газопроводов отремонтировали в Подмосковье по губернаторской программе

Газораспределительные сети реконструировали еще в 22 селах и деревнях Подмосковья. Их общая протяженность составила 20 километров.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, с начала года специалисты «Мособлгаза» реконструировали 20 километров сетей, обеспечив надежным газоснабжением свыше 3,5 тысячи жителей. Так, недавно работы прошли в деревнях Кузнецы и Буньково, где проживают более 130 человек. Всего до конца года в регионе обновят 35 километров газопроводов.

Работы также проводят там, где ранее не было синего топлива. Его в этом году получат 70 сел и деревень.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».