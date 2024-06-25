Два жителя Воскресенска победили на всероссийском конкурсе по литературе

Заслуженный работник культуры и краевед из Воскресенска стали лауреатами всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина». Он прошел при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Конкурс состоялся в рамках десятого книжного фестиваля «Красная площадь». За победу боролись краеведы и книгоиздатели из 179 регионов России.
Руководителя творческого объединения «Воскресенский краевед» ДК «Химик» Светлану Белоус отметили специальным дипломом имени С. О. Шмидта «Подвижник краеведения». Награду в номинации «Семейные ценности» получила дочь Отца Алексия Крылова Ольга Буркова. Ее отец, краевед Воскресенска и настоятель Крестовоздвиженского храма села Марчуги, написал книгу «Пятая заповедь». В ней рассказывается история рода Крыловых, начиная с XVIII века и до наших дней.