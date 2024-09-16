Два жилых дома на 487 квартир ввели в эксплуатацию в Одинцове

Инвестиционная группа «Абсолют» получила разрешение от министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию двух домов в жилом комплексе «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе. Здания рассчитаны на 487 квартир.

Жилой комплекс «Резиденции Сколково» продолжают строить в поселке Заречье. Корпуса новых домов расположены друг напротив друга, их выполнили в авторской архитектурной концепции. Входные группы сделали с контролем доступа и круглосуточным видеонаблюдением, а также оформили витражным остеклением и безбарьерным входом. Здесь есть сквозной доступ на улицу и во двор. В каждой секции дома установили скоростные бесшумные лифты, в том числе и для колясок.

Во дворах построили детские площадки, зоны для отдыха и спортивный сектор. Здесь разместили воркаут-комплекс для тренировок, развития силы и гибкости, а также столы для игры в настольный теннис. Во дворе обустроили зоны тихого отдыха с лежаками и шезлонгами.

Также на территории жилого комплекса возводят школу на 750 мест. Сейчас проводят монолитные работы, начали строить внутренние стены и перегородки. Рабочие делают гидроизоляцию нулевого этажа здания и устанавливают пристенный дренаж. В жилом комплексе уже построили два современных детских сада на 115 и 170 мест.

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