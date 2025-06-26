Два зала отремонтировали в молодежном клубе «Витязь» в Зарайске

Ремонт завершили сразу в нескольких помещениях подростково-молодежного клуба «Витязь» в Зарайске. Скоро там установят новое оборудование.

Обновления провели в двух залах, а также душевой и женской раздевалке. Специалисты сделали современную внутреннюю отделку, выстелили на полу резиновое покрытие, установили в одном из залов большие зеркала.

Сейчас в клубе устанавливают современное спортоборудование. Уже закупили 12 единиц техники, в том числе беговые дорожки, силовые и кардио тренажеры.

Отметим, что администрация клуба планирует после отремонтировать и другие помещения и закупить дополнительное спортивное оборудование.

«Эти меры направлены на создание максимально комфортных условий для занимающихся и повышение интереса молодых людей к активному образу жизни, что является одной из приоритетных задач в рамках программы развития физической культуры и спорта в Зарайске», — прокомментировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.