Два выпускника в Реутове сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Реутове подводят итоги основного периода сдачи Единого государственного экзамена 2025 года. Для выпускников школ города этот этап стал важным шагом на пути к дальнейшему обучению в вузах.

Максимальный балл по русскому языку получили сразу два выпускника — Полина Бобкова из школы № 10 и Илья Кашин из Лицея. Русский язык вместе с математикой является обязательным предметом на ЕГЭ, а результат в 100 баллов свидетельствует о глубокой подготовке и ответственном отношении к учебе. Ранее двое ребят из Реутова также успешно сдали экзамен по химии на максимальный балл.

Среди предметов по выбору в Реутове лидирует профильная математика — ее выбрали 196 школьников. Для сравнения, по всей стране самым популярным предметом остается обществознание.

По данным Управления образования городского округа, в этом году экзамены сдают 359 выпускников 11-х классов, а также 40 выпускников прошлых лет и 12 учащихся колледжей и школьников, досрочно завершивших программу. Основные экзамены уже проведены, с 16 июня начались резервные дни.

Всего в Реутове в 2025 году выпуск окончили 365 одиннадцатиклассников, из которых 79 претендуют на медаль «За особые успехи в учебе». Такой высокий показатель отражает качество подготовки в образовательных учреждениях города.