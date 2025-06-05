Сегодня 13:44 Два выпускника из Реутова набрали по 100 баллов на ЕГЭ по химии 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Реутов Подмосковье

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Школьники

Первые стобалльники 2025 года появились в муниципалитете. Ими стали выпускник гимназии Кирилл Филиппов и одиннадцатиклассница школы № 4 Софья Жуйкова.

Оба выпускника продемонстрировали безупречные знания на Едином государственном экзамене по химии, который считается одним из самых сложных. Он требует от учеников не только глубокого понимания теории, но и умения применять знания в нестандартных задачах. Софья Жуйкова и Кирилл Филиппов успешно справились со всеми заданиями, набрав максимальные 100 баллов.

Глава Реутова Филипп Науменко поздравил выпускников и их родителей, а также выразил отдельную благодарность педагогам, подготовившим ребят к экзаменам.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Реутов 1/2 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Реутов 2/2

Напомним, в 2005 году ЕГЭ в Реутове сдают 365 одиннадцатиклассников. 79 из них претендуют на медали за особые успехи в учебе. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся и слаженной работе всей системы образования города.