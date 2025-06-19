Два выпускника из Лосино-Петровского сдали ЕГЭ на 100 баллов

Максимальный результат на Едином государственном экзамене по химии и русскому языку показали два школьника из Лосино-Петровского. С достигнутым успехом их поздравил глава муниципалитета Сергей Джеглав.

Стобалльницей по химии стала ученица 11 класса школы № 2 имени В. В. Дагаева Мария Антайкина. А выпускник школы имени М. П. Марченко Заур Сулейманов заработал максимальный балл на тестировании по русскому языку.

На этот результат ребята работали на протяжении всей школы, отметили в администрации муниципалитета.

«Благодарю педагогов и родителей наших выпускников за неоценимый вклад в развитие и воспитание детей. От всей души поздравляю Марию и Заура с достижением поставленной цели. Горжусь таким высоким уровнем знаний и желаю скорейшего поступления в ВУЗ мечты», — поздравил ребят глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.