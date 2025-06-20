Два выпускника из Красногорска сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Выдающиеся результаты на Едином государственном экзамене показали еще два школьника из Красногорска. Они написали тестирование по физике на максимальный балл.

Стобалльниками стали ученица гимназии № 2 Надежда Старикова и выпускник лицея № 4 Андрей Бутин. Теперь они оказались в числе 15 школьников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в Красногорске.

При этом для Андрея Бутина это вторые 100 баллов за экзамене — ранее он блестяще сдал химию. В итоге юноша стал вторым мультистобалльником в округе в 2025 году.

Андрей также претендует на золотую медаль. Его любимые учебные предметы — химия, физика и математика. Он планирует работать в сферах пересечения физики и химии.

Отметим, что ранее ученица гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева из Красногорска Алина Щербий также набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии.