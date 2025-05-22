Два врача пополнили штат онкологического диспансера в Балашихе

Московский областной онкологический диспансер в Балашихе продолжает усиливать свои позиции как один из ведущих медицинских центров региона. В отделение опухолей головы и шеи № 8 пришли два опытных врача-онколога, что позволит расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам.

Анна Шахматова окончила Казанский государственный медицинский университет, а затем прошла специализацию в НМИЦ онкологии имени Петрова. До переезда в Подмосковье она работала в Нижегородском онкодиспансере.

Дмитрий Мацнев — выпускник Оренбургского медуниверситета, ранее трудился в онкодиспансере Оренбурга. В Балашиху врач переехал из-за высокого уровня оснащения онкологического диспансера и мер поддержки со стороны региона, включая компенсацию аренды жилья и «Социальную ипотеку».

«Приход новых специалистов — это стратегическое усиление. Онкохирургия требует максимальной точности, и квалифицированные кадры позволяют нам быстрее и качественнее помогать пациентам», — рассказала исполняющая обязанности заведующего отделением Наталья Мищенко.

Отделение опухолей головы и шеи № 8 занимается диагностикой и лечением одной из самых сложных форм онкозаболеваний. Приход новых врачей даст возможность внедрять передовые методики и подходы к терапии.

Развитие медицинской инфраструктуры и поддержка специалистов — приоритеты здравоохранения Балашихи, напрямую влияющие на доступность и качество помощи для жителей.