Два врача-онколога начали работать в Раменском Центре амбулаторной помощи

Привлечение новых кадров позволит повысить доступность специализированной медицинской помощи и сократить время ожидания приема для жителей округа. Молодые специалисты принесли с собой не только свежие знания, но и преданность делу.

«Дарья Волженина еще в школе осознала свое призвание к науке. Изначально она рассматривала карьеру историка, однако желание максимально реализовать свой потенциал привело ее в медицину. К завершению обучения в университете Дарья выбрала именно онкологию как одну из самых многогранных и динамично развивающихся областей медицины. По ее словам, Раменский ЦАОП стал для нее идеальным местом для профессионального роста благодаря поддержке опытного коллектива», — отметили в медицинском учреждении.

Зулола Вазирова окончила Казахский Национальный медицинский университет имени Асфендиярова в 2021 году, после чего прошла профильную ординатуру в одном из ведущих медицинских вузов России — Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Как отмечает заведующая ЦАОП Наталья Дерябина, адаптация молодых врачей проходит под контролем старших коллег. В Центре внедрена система наставничества: ведущие онкологи не просто консультируют новичков, но и проводят совместные осмотры пациентов, помогают разбирать сложные клинические случаи и дают рекомендации по диагностическим планам.