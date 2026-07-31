Два возгорания сухой травы потушили в Подмосковье с начала сезона

С 24 по 30 июля 2026 года на территории Подмосковья выявили два возгорания сухой травы. Общая площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров.

С 20 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, установленный постановлением губернатора. В этот период строго запрещены разведение костров, использование открытого огня и сжигание мусора, напомнили в подмосковном управлении МЧС.

С начала сезона сотрудники пожарного надзора активизировали профилактическую работу и рейды. За нарушение правил безопасности составлено шесть протоколов. Жителям назначены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей. По фактам возгораний проводятся доследственные проверки.

МЧС России по Московской области призывает жителей и гостей региона строго соблюдать требования безопасности: не использовать открытый огонь рядом со строениями и лесными массивами, своевременно убирать сухую растительность на участках. Пренебрежение правилами может привести к серьезным последствиям и административной ответственности.