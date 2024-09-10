Два воздушных стерилизатора закупили в больницу Лобни

«Каждый год в Лобненской больнице выполняется свыше 3000 операций, что требует значительного количества стерильных инструментов. Процесс стерилизации позволяет обеспечить необходимое количество наборов. Воздушные стерилизаторы разработаны для стерилизации, дезинфекции и сушки медицинских изделий с помощью горячего воздуха при температуре до 200°С», — сообщила главная медицинская сестра Лобненской больницы Светлана Сапогова.

Отметим, программа модернизации первичного звена направлена на улучшение доступности медицинских услуг. В ее рамках закупают оборудование и обновляют устаревшие устройства, у которых срок эксплуатации превысил 10 лет. Проект продлится четыре года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».