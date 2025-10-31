Два волонтера из Истры получили грамоты от губернатора Подмосковья

Недавно в честь Дня добровольца благодарственными письмами от губернатора Московской области были отмечены 25 активистов. Двое из них из Истры — Иван Фомин и Юлия Кудик получили грамоты за значительный вклад в развитие добровольчества и участие в организации «Интервидения».

За последние пять лет волонтеры из Истры, входящие в организацию «Волонтеры Подмосковья», совершили множество добрых дел. На базе молодежного центра «МИР» регулярно проходит акция «Доброе дело». В феврале 2023 года они собрали 500 килограммов гуманитарной помощи для военнослужащих.

В августе того же года истринцы отправили на фронт около 150 кг груза, включающего бытовые товары, продукты питания, медикаменты и канцелярские принадлежности. Недавно завершился очередной сбор — волонтеры доставят на склад в Одинцово еще 100 кг помощи для бойцов.

Основная часть посылок направляется в Курскую и Белгородскую области, а также на Донбасс и Луганскую область. Кроме того, помощь оказывается детям из новых субъектов Российской Федерации.