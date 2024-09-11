Два водозаборных узла в Дмитрове и Яхроме запустят к концу года

В Дмитровском городском округе в этом году достроят два водозаборных узла. Один их них будет работать в Дмитрове, второй — в Яхроме. Они обеспечат чистой водой 24 тысячи жителей.

Новый водозаборный узел в Дмитрове позволит обеспечить качественной водой около 14 тысяч жителей города. В ходе строительства пробурили две артезианские скважины. Сейчас строится здание водоподготовки с автоматическим управлением. Современная система очистки позволяет подавать жителям питьевую воду, которая будет соответствовать всем санитарным стандартам.

Старое ВЗУ проработало более полувека, и на нем отсутствовала система очистки. Из-за этого в воде были превышены показатели железа. С запуском нового водозаборного узла все придет в норму.

«На этом объекте ведется полная реконструкция, был произведен полный демонтаж, выполнены две новые скважины, сейчас мы делаем новое здание насосной, там будут фильтры обезжелезивания воды», — рассказал руководитель проекта компании «ЭкоСтройИнвест» Владимир Тимошкин.

Объект строится в рамках федеральной программы «Чистая вода». В сутки водозабор будет пропускать 5000 кубометров воды. Срок сдачи объекта третий квартал этого года.