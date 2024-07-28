Два водоема в Дмитровском округе очистят по программе «100 прудов и озер»

Два водоема в деревне Бунятино и в селе Степановка очистят в рамках губернаторской программы «100 прудов и озёр». Жители Дмитровского округа проголосовали за них на портале «Добродел».

Специалистам предстоит убрать береговой сухостой и разросшийся камыш, достать мусор со дна, удалить ряску, тину и другую нежелательную растительность. Подрядчик работает на специализированном оборудовании — на многофункциональных самоходах-амфибиях с навесным оборудованием. Он уже завершил очистку пруда в селе Рогачево на реке Степановка.

«Рогачевскую плотину чистили дольше — там очень много береговой зоны было засорено древесными остатками, потому что много бобров. Мы к ним не лезли, но они погрызли весь берег. Здесь такого нет. Здесь, в основном, растительность была», — рассказал главный инженер организации «Континент строй» Михаил Николаев.