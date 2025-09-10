Два водоема очистят в Коломне в 2025 году

Два водоема в городском округе вошли в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Специалисты уже приступили к очистке озера близ села Липитино.

Водный объект был выбран по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Совсем скоро озеро преобразится. Начальник отдела экологии администрации городского округа Мария Красюкова рассказала, что рабочие очистят водную гладь от плавающей растительности, окосят камыш, поднимут со дна и утилизируют строительный и бытовой мусор, а также удалят аварийно-опасные деревья по берегам

В программу очистки на 2025 год также вошел еще один коломенский водоем — Троицкие Озерки.

Напомним, что за почти пять лет реализации программы губернатора Подмосковья «100 прудов и озер» в Коломне привели в порядок водоем в селе Пестриково, пруды между деревнями Малое и Большое Карасево и один из Репинских прудов.