Два водителя из Подмосковья приняли участие в конкурсе профмастерства

Два водителя автобусов из Подмосковья приняли участие в международном конкурсе профессионального мастерства. Он прошел в Санкт-Петербурге

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, регион представили неоднократные участники и победители профессиональных конкурсов Дмитрий Пимкин и Артем Быстриков.

Дмитрий Пимкин работает в Балашихе. Он прошел трассу на ЛиАЗ-529265 и занял пятое место. На этапе скоростного маневрирования он получил бронзу, а в зачете по ПДД — шестое место. Он работает в «Мострансавто» уже пять лет.

Артем Быстриков из Химок выполнял задания конкурса на автобусе «Волгабас-627102». В личном зачете он занял шестое место, в скоростном маневрировании — шестое, в зачете по ПДД — девятое. В компании он трудится уже 15 лет.

В соревнованиях участвовали 35 команд из России, Белоруссии и Казахстана.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».