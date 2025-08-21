Два учреждения в Серпухове вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья

В Доме правительства Московской области подвели итоги рейтинга образовательных учреждений за 2024-2025 учебный год. Гимназия в Протвине и школа № 18 в Серпухове вошли в областной топ-100.

В зеленую зону вошли еще девять образовательных учреждений: школа № 19, образовательный комплекс в Пущине, школа № 10, Центр непрерывного образования, лицей в Протвине, Липецкая школа, Эффективная школа, образовательный комплекс имени Владимира Храброго и школа современного образования.

Для Серпухова эти достижения имеют важное значение. Они подтверждают высокие стандарты образования в муниципалитете и стремление к совершенству. Работа по созданию современных условий обучения продолжится.