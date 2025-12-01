Два учителя математики из Подмосковья победили на всероссийском конкурсе

Объявлены победители всероссийского конкурса педагогов точных наук «Вклад в поколение». В их числе — преподаватели из Московской области.

Конкурс направлен на поддержку и развитие учителей математики, физики и информатики, чьи разработки направлены на подготовку будущих специалистов для российской науки.

Как рассказали в областном Минобразования, одним из победителей стал учитель математики Новой Черноголовской школы Святослав Иерусалимов, который сотрудничает с центром «Вектор» в качестве эксперта.

Победу также одержала преподаватель пятого математического класса в Лицее имени Еряшева во Фрязине Екатерина Царева.

В этом году на конкурс подали 7,6 тысячи заявок из 51 региона России. Победителей выбирали по результатам отбора и выполнения творческих заданий. Более 170 лучших претендентов получат гранты в размере 200 тысяч рублей, а также доступ к актуальным методическим материалам, образовательным программам и сообществу «Т-Образование».