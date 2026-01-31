Два учителя из Люберец примут участие в областном педагогическом конкурсе

Финал конкурса, в котором приняли участие 25 учителей и 16 воспитателей, прошел 28 января в Инженерно-технологическом лицее. В течение двух месяцев конкурсанты проводили открытые уроки, мастер-классы и воспитательные мероприятия, после чего в финальную часть вышли 10 лучших педагогов. Глава округа Владимир Волков лично вручил победителям сертификаты на 300 тысяч рублей и пожелал успехов на следующем этапе: «Ваш триумф — не просто личное достижение. Это высшая оценка вашего таланта, преданности делу и безграничной любви к детям!»

Люберецкий округ традиционно уделяет особое внимание развитию образования, являясь лидером Подмосковья по вводу социальных объектов. При поддержке губернатора Андрея Воробьева в 2025 году были открыты новый корпус гимназии «Успех» в Дзержинском, а также обновленные после капитального ремонта гимназия № 5 в Люберцах и Кореневская школа. В 2026 году ведутся ремонты в гимназии «Интеллект» и дошкольном отделении лицея № 3 в Дзержинском, а также в детском саду школы № 26 в Люберцах. Кроме того, ожидается открытие новых школ в ЖК «Томилино парк» и Островцах, новых детсадов в «Егорово парк» и «Томилино парк», а также самого большого в Подмосковье детского сада на 560 мест в ЖК «1-й Лермонтовский».



