Два учителя из Чехова стали победителями областного конкурса

Педагоги Юлия Аверьянова и Иван Букин стали обладателями денежного поощрения как победители регионального конкурса лучших учителей Московской области. Теперь они могут принять участие в федеральном этапе президентского проекта.

В конкурсе участвовали педагоги со стажем не менее трех лет, имеющие высокие результаты в обучении и воспитании детей. В этом году победителями конкурса признан 71 специалист. Участники продемонстрировали собственные методические разработки, представили достижения своих учеников — победителей различных олимпиад, показали умение работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, применять цифровые технологии, а также подтвердили опыт участия в профессиональных конкурсах.

Преподаватель русского языка и литературы из гимназии № 2 Юлия Аверьянова и учитель начальных классов из школы № 10 Иван Букин прошли строгий отбор. Экспертная комиссия оценивала их методические разработки, результаты учеников, внеклассную работу и отзывы родителей. Примечательно, что Иван Игоревич Букин стал победителем уже во второй раз.

Конкурс проводится в рамках президентского проекта «Образование».