Два участка дороги М-5 открыли после реконструкции осенью в Подмосковье

Два участка дороги М-5 открыли после реконструкции этой осенью. Это трассы в обход поселков Октябрьский и Островцы, а также путь от Ульянина до Непецина.

Участок шоссе, которое тянется в обход поселков Октябрьский и Островцы, решил проблему пробок и вывел поток автомобилей из малых населенных пунктов, а также снизил нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза.

Новую дорогу уже оценили жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны, ведь теперь они тратят на 1,5 часа меньше на дорогу до Москвы в часы пик.

Еще один участок дороги после реконструкции М-5 «Урал» — Ульянино — Непецино предстоит оценить пассажирам автобусов, и, конечно, автомобилистам. Дорога огибает деревню Старниково, села Ульянино и Никитское под Раменском, а также поселок Непецино в Коломне.

Новая трасса позволяет свободно въезжать и выезжать транспорту из Воскресенска на М-5, а также без долгого ожидания зеленого света светофоров ехать от Луховиц до Москвы.

Участки дороги после реконструкции пришлись по душе не только пассажирам, но и местным предпринимателям — в селе Михайловская Слобода работает завод по производству солнцезащитных систем

«Дорога М-5 разгрузила в разы транспортную доступность нашей компании. Раньше мы делали до пяти развозов в день. Сейчас мы производим семь-восемь, экономия существенная на бензине, увеличение производительности труда наших сотрудников — наших водителей», — рассказал операционный директор ООО «Фирма „Калита“» Руслан Агаев.

Трасса М-5 протяженностью около двух тысяч километров — одна из старейших в стране. Сейчас на дороге продолжается масштабный ремонт.