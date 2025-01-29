Два творческих коллектива из Химок получили звания образцовых

Сразу два коллектива Центральной детской школы искусств Химок удостоились почетного звания «Образцовый детский коллектив Московской области». Среди них — духовой оркестр «Юниор Бэнд» под руководством Вадима Прикладовского и хор «Камертон», которым руководит Анна Клименкова.

Всего в образовательном учреждении теперь семь образцовых коллективов. Центральная детская школа искусств из Химок по количеству почетных наград и званий занимает в России лидирующие позиции.

«Духовой оркестр „Юниор Бэнд“ — это яркое созвездие юных музыкантов, которые доказали, что духовая музыка может быть современной, живой и трогательной. А хор „Камертон“ давно стал синонимом высокого исполнительского мастерства и тонкого музыкального вкуса. Я хочу поздравить всех участников коллективов и их руководителей с по-настоящему заслуженным признанием!» — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Отметим, что сейчас здесь обучаются 2300 детей на хореографическом, художественном, музыкальном отделениях, а также на отделении современного искусства.

«Центральная детская школа искусств — это больше, чем образовательное учреждение. Это культурный центр, который объединяет поколения, помогает детям раскрывать таланты и воспитывает настоящих ценителей искусства», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.