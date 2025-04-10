Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки

Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за последние сутки. В работе задействовали более 1,2 тысячи спецмашин.

Как рассказали в региональном Минтрансе, днем специалисты обработали ото льда более 22 тысяч километров дорог, а ночью — еще свыше 15 тысяч.

«Сейчас дорожные службы продолжают работы по обеспечению безопасного проезда — особое внимание уделяют опасным участкам: съездам, мостам, эстакадам, а также дорогам с интенсивным транспортным потоком», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

До конца недели в Подмосковье ожидают небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью сохранится минусовая температура. При этом на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление.

Водителей призвали не мешать проезду спецтехники и соблюдать правила парковки. За рулем следует быть особо внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.