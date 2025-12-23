Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки

Дорожные службы Московской области дважды за сутки провели обработку региональных трасс ото льда из-за резкого и значительного похолодания. Работы прошли днем 22 декабря и в ночь на 23 декабря.

На борьбу с гололедицей вышли около 400 комбинированных дорожных машин и тракторов.

«Специалисты „Мосавтодора“ всего за сутки провели два цикла обработки региональных дорог, а за ночь обработали противогололедными материалами около 10,7 тысячи километров километров, в том числе опасные участки», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Специалисты продолжают внимательно следить за погодными условиями.

«Чтобы обеспечить комфортный проезд транспорта по региональной сети, на сегодня запланирован выход на линии около 220 комбинированных дорожных машин и более тысячи дорожных рабочих», — уточнил глава ведомства.

В Подмосковье сегодня сохраняется температура до -11 градусов и местами гололедица. В ближайшие дни прогнозируется потепление, но оно будет сопровождаться сильным ветром и снегом.

Автомобилистов призвали отказаться от поездок на летней резине, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких перестроений, сбавлять скорость перед пешеходными переходами и поворотами.

В случае аварии, поломки или другой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по номеру 112.