Два студента из Домодедова стали победителями чемпионата «Абилимпикс»

Соревнования, проводившиеся уже в десятый раз, собрали более тысячи участников из 73 регионов России. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогли показать свои достижения и таланты. 866 человек соревновались по 50 основным компетенциям, а 59 участников — по 11 презентационным. Более 270 экспертов обеспечивали судейство, а организацией мероприятия занималось около 500 волонтеров.

По итогам турнира Иван Роднов из Домодедова стал победителем в номинации «Мастер по приготовлению пиццы», а Александр Мушковец получил золотую медаль в категории «Архитектор будущего — нейросетевое искусство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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