Два стадиона капитально отремонтируют в Егорьевске и Лыткарине к концу года

В Подмосковье в рамках Народной программы «Единой России» сейчас строят 19 и реконструируют 11 спортивных сооружений. К концу года обновленные объекты откроются в Егорьевске и Лыткарине.

«Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также развитию массового спорта среди молодежи», — отметила председатель комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова.

С 2018 по 2024 годы в рамках программы в Подмосковье построили 113 новых и капитально отремонтировали14 объектов.

В Егорьевске продолжается капитальный ремонт стадиона «Мещера». Депутат областной думы Максим Коркин, лично проверивший ход работ, рассказал о планах модернизации: там появятся современные беговые дорожки, футбольное поле с подогревом, трибуны на 1200 зрителей, а также дополнительные спортивные зоны.

«В административном здании ведутся внутренние работы, а также работы по утеплению и облицовке фасада. Завершается устройство монолитных фундаментов под трибуны и опоры освещения», — пояснил Коркин.