Два стадиона капитально отремонтируют в Егорьевске и Лыткарине к концу года
В Подмосковье в рамках Народной программы «Единой России» сейчас строят 19 и реконструируют 11 спортивных сооружений. К концу года обновленные объекты откроются в Егорьевске и Лыткарине.
С 2018 по 2024 годы в рамках программы в Подмосковье построили 113 новых и капитально отремонтировали14 объектов.
«Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также развитию массового спорта среди молодежи», — отметила председатель комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова.
В Егорьевске продолжается капитальный ремонт стадиона «Мещера». Депутат областной думы Максим Коркин, лично проверивший ход работ, рассказал о планах модернизации: там появятся современные беговые дорожки, футбольное поле с подогревом, трибуны на 1200 зрителей, а также дополнительные спортивные зоны.
«В административном здании ведутся внутренние работы, а также работы по утеплению и облицовке фасада. Завершается устройство монолитных фундаментов под трибуны и опоры освещения», — пояснил Коркин.
Объект готов уже на 30%.
«С подрядной организацией прорабатывается вопрос увеличения темпа работ. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2025 года», — добавил председатель Совета депутатов округа, заместитель секретаря Егорьевского отделения «Единой России» Михаил Лавров.
В Лыткарине ведется подготовка к реконструкции стадиона «Полет».
«Помимо обновленного футбольного поля на стадионе появятся современные беговые дорожки, освещение, трибуны на 500 мест, раздевалки для команд и тренерского состава с необходимыми удобствами. Сдача объекта запланирована на ноябрь текущего года», — уточнил член Совета депутатов Лыткарина, член фракции «Единая Россия» Евгений Серегин.
Напомним, недавно в Чехове завершилась реконструкция стадиона «Гидросталь».