Два спортзала отремонтируют в Дубне

По программе инициативного бюджетирования в 2026 году планируют отремонтировать два спортзала — в гимназии № 11 и молодежном центре «Инициатива». В помещениях заменят окна, обновят освещение и напольное покрытие, а также закупят новый спортивный инвентарь.

В спортзале гимназии № 11 модернизируют систему освещения. В молодежном центре «Инициатива» помимо замены окон обновят пол, установят шведские стенки, баскетбольные кольца и зеркала для занятий хореографией.

Оба зала активно используются жителями. В школьном проходят уроки физкультуры, а на базе молодежного центра работают детские и взрослые спортивные секции.

«У нас девочки занимаются художественной гимнастикой, чирлидингом, проходят тренировки женской футбольной команды, играют в волейбол, в баскетбол. Зал всегда занят», — рассказал директор молодежного центра «Инициатива» Денис Журавлев.

Жители Дубны могут предложить и другие проекты для участия в программе, разместив инициативы на портале «Добродел». Голосование пройдет там же с 22 января по 1 февраля.

Проекты, получившие поддержку, реализуют в текущем году. В прошлом благодаря инициативному бюджетированию в городе заменили окна в гимназии № 3, закупили оборудование для спортшколы «Дубна» и инвентарь для школы «Возможность».