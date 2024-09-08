Два спортзала открыли в новом физкультурном комплексе «Арсенал» в Можайске

В Можайске на 1-й Железнодорожной улице открылся новый спортивный комплекс «Арсенал». Этот современный центр уже готовится принять первый всероссийский турнир по самбо под названием «Бородино», который пройдет с 13 по 16 сентября.

В турнире примут участие спортсмены из 20 регионов России, которые будут бороться за престижное звание «Мастера спорта Российской Федерации».

В комплексе расположены два универсальных спортивных зала, тренажерный зал, специализированный зал для борьбы, а также медицинский блок, буфет и помещения для судей и тренерского состава. Комплекс станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, в которой занимается около 500 воспитанников.

С общей площадью более 5,6 тысячи квадратных метров, «Арсенал» позволяет проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая волейбол, художественную гимнастику и кикбоксинг.