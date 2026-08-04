Два спортивных стадиона планируют реконструировать в Балашихе

После масштабной реконструкции стадионы «Строитель» и «Керамик» в Балашихе станут современными и многофункциональными площадками, где будет комфортно тренироваться как профессионалам, так и любителям. Это позволит полностью избавить округ от ветхих спортивных объектов.

После капремонта на стадионе «Строитель» появятся футбольные поля, ледовая площадка с пунктом проката коньков, беговые дорожки. В закрытом помещении оборудуют зал для единоборств и тренажеры. А на «Керамике» рабочие полностью обновят бассейн, модернизируют футбольное поле с укладкой нового покрытия и заменой трибун. Еще на территории разместится хоккейная коробка, которую летом будут использовать как теннисный корт. Кроме того, построят воркаут-зону, баскетбольную, волейбольную и детскую площадки.

«Мы видим, как активно развивается, действительно, в целом спорт в городском округе Балашиха, как добавляются новые виды спорта. И хочу отметить, что в каждом виде спорта, в каждом направлении работают грамотные специалисты», — рассказал директор Спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина Александр Бахтин.

Стадионы включены в госпрограмму капремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья. Благодаря национальным проектам и Народной программе массовый спорт получает серьезные ресурсы для роста. Яркий пример работы в этом направлении — «Дворовая лига», она включает соревнования по семи дисциплинам. Речь про футбол, лазертаг, стритбол, волейбол, настольный теннис, испытания ГТО и уличный флорбол — это разновидность хоккея с мячом.

«В этом году это такой первый пилотный запуск. Мы хотим сделать так, чтобы у всех любителей спорта во всех дворах нашего города была возможность присоединиться к большому соревнованию. Планируем делать и летний сезон, и зимний сезон. Мы видим, что уже проект нашел отклик. Уже более 1000 жителей к нему присоединились, но, конечно, это не предел. Мы хотим, чтобы это действительно стало масштабным проектом, который объединит весь город вокруг любви к спорту», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Всех участников «Дворовой лиги» награждают медалями. А по итогам финала, который пройдет в День города, победители получат главный приз — благоустройство своего двора.