Два спектакля Пушкинского театра стали участниками национальной премии

Два спектакля Пушкинского музыкально-драматического театра вошли в число участников национальной театральной премии «Золотая маска — 2025» в категории «Спектакль — Лауреат. Оперетта/мюзикл». Оргкомитет премии одобрил заявки обоих спектаклей.

Первый — саунд-драма «Митина любовь», основанная на произведениях Ивана Бунина и песнях Александра Вертинского, режиссер — Борис Урецкий. Этот проникновенный спектакль рассказывает о студенческой любви Мити, его переживаниях и душевных поисках.

Второй — музыкальная комедия Марка Самойлова «Небесный тихоход», последняя премьера театра, поставленная режиссером Любовью Самойловой-Дементьевой.

Особое внимание заслуживает «Небесный тихоход», который недавно получил признание и в другой престижной премии — «Звезда театрала-2025». В лонг-лист номинации «Лучшая мужская роль. Музыкальный спектакль» вошел заслуженный артист России Дмитрий Быков за исполнение роли майора Булочкина. Пушкинский музыкально-драматический театр стал единственным представителем Московской области в этом списке.

С сезона 2024/2025 года Союз театральных деятелей РФ под руководством народного артиста Владимира Машкова принял решение вручать «Золотую маску» исключительно за спектакли, при этом лауреатами признаются все участники создания постановки. Это позволит отметить вклад каждого в процесс создания и исполнения спектакля.

Следующий этап премии — просмотр спектаклей членами экспертного совета «Золотой маски».