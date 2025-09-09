Два советника по воспитанию представили Подмосковье на форуме школьных театров

С 6 по 9 сентября в столице прошел всероссийский форум руководителей школьных театров. Подмосковье на мероприятии представили сотрудники двух учебных заведений.

Форум собрал 178 педагогов и советников директоров по воспитательной работе из разных регионов страны.

В рамках церемонии открытия, которая прошла в формате пленарного заседания в Министерстве просвещения России, участники обсудили, как творческие объединения формируют ценности и развивают способность школьников к самовыражению.

От Московской области на форуме присутствовали Елена Мартыненко из лицея в Протвине и Анна Браже из Долгопрудненской гимназии.

Директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов указал на то, что театральные коллективы в учебных заведениях способствуют созданию командного духа и развитию творческих навыков детей.

В рамках форума продемонстрировали спектакль «Архив 1945», который посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники мероприятия также обменялись опытом и обсудили расширение репертуара театров в образовательных учреждениях.