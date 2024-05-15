Два СНТ получили предостережения от Минэкологии за нарушение пользования недрами | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:52 Два СНТ получили предостережения от Минэкологии за нарушение пользования недрами Подмосковные СНТ оштрафуют за нарушение пользования недрами Фото Минэкологии

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Ногинский коттеджный поселок и орехово-зуевское СНТ получили предостережения от Минэкологии за невыполнение условий пользования недрами. Нарушители не предоставили необходимые документы.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, СНТ «Спутник» в деревне Смолево в Орехово-Зуевском городском округе не выполнило условия пользования недрами по лицензии.

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«Представители СНТ не получили санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, не обратилось в ведомство за установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и не представило документы, подтверждающие сдачу на хранение учетной карточки скважины, — рассказал Фирсов.

Он добавил, что второй нарушитель — коттеджный поселок «Лесная Купавна» в Ногинске также не предоставил ведомству необходимую документацию для легального пользования недрами.

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