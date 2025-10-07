Два сквера и набережную обновили ко Дню города в Подольске

Скверы имени Пушкина, Спасателей и набережную в парке имени Виктора Талалихина модернизировали ко Дню рождения Подольска. Общественные пространства стали еще современнее.

В сквере имени Пушкина сделали уголок поэзии и тишины, где можно прогуляться под кронами деревьев или почитать любимую книгу. Там установили новые лавочки, качели, уличную библиотеку и амфитеатр.

Сквер Спасателей стал символом мужества и благодарности тем, кто всегда первым приходит на помощь. Здесь заменили плиточное покрытие и установили новые малые архитектурные формы.

Набережная в парке Талалихина теперь стала одним из самых живописных мест округа, где приятно провести время с семьей и друзьями. В парке появились новые пространства для детей, любителей спорта и пеших прогулок, а также уютные зоны отдыха у воды, где приятно проводить время всей семьей.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что новые пешеходные маршруты, зоны отдыха и игровые площадки делают округ комфортнее. Работа по благоустройству города продолжится, чтобы муниципалитет оставался местом, которое вдохновляет, объединяет и дарит радость.