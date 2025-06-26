Два школьных музея Коломны стали лидерами всероссийской программы

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Коломна

Музей Победы определил 200 лучших школьных музеев России по итогам учебного года. В список лидеров всероссийской программы «Школьный Музей Победы» вошли два образовательных учреждения из Коломны.

В рейтинге Музея Победы представлены учреждения из 59 регионов России. Среди них — музей истории гимназии и семьи Горшковых гимназии № 9 и музей боевой славы 5-й гвардейской Сталинградской Краснознаменной ордена Суворова артиллерийской дивизии прорыва РВГК средней школы № 21 из Коломны.

Школьники и педагоги, участвовавшие в программе, весь год активно работали. Они ездили на специализированные исторические смены в детские центры «Орленок», «Океан» и «Артек», делились опытом на форуме в Петербурге в рамках всероссийского собрания «Школьный музей. Смыслы времени», создавали экспозиции «Путь к Победе».

Ребята и их наставники участвовали во множестве различных мероприятий — патриотической программе «Защитники Отечества. Завету верны», конкурсе межрегиональных инициатив «История большой страны», творческой акции «Нарисуй елку Победы», ежегодной конференции «Школьный Музей Победы», поэтическом проекте «Поэзия Победы».

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