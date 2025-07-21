Два сельских водоема очистят в Коломне в 2025 году

В 2025 году в городском округе Коломна по губернаторской программе Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер» планируется очистка двух сельских водоемов. Это озеро в деревне Липитино и озеро в селе Троицкие Озерки.

Как сообщили в управлении экономического развития администрации округа, на этих водоемах специалисты уберут плавающую водную растительность, покосят камыш, извлекут со дна строительный и бытовой мусор, а также удалят аварийно-опасные деревья на берегах.

Программа «100 прудов и озер» действует в регионе уже четыре года. За это время в Коломне были приведены в порядок пруды между деревнями Малое и Большое Карасево, водоем в селе Пестриково и один из Репинских прудов.

Выбор объектов для очистки осуществляется через народное голосование на портале «Добродел». За озера в Липитино и Троицких Озерках проголосовали почти три тысячи местных жителей.