Два регоператора Подмосковья вывезли более 2 млн кубометров мусора за лето

Региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров перевезли более 2,3 миллиона кубометров отходов за лето. Их собрали в Люберцах, Жуковском, Бронницах, Воскресенске, Солнечногорске, Клину, Химках, Раменском, Егорьевске и Шатуре.

Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий, всего два регоператора задействовали в работе более 260 спецмашин. Это мусоровозы, ломовозы и бункеровозы. Каждый из них оснащен навигационной системой ГЛОНАСС, при помощи которой диспетчеры могут контролировать работу транспорта.

«График уборки соблюдается четко, однако проблемы возникают из-за неправильной парковки автомобилей рядом с контейнерами, затрудняя доступ мусоровоза к площадке. Такие случаи оперативно фиксируются диспетчерами и передаются ответственным лицам для устранения препятствий», — отметили в министерстве.

Жителям напомнили, что смешанный мусор следует выбрасывать в серые контейнеры, вторсырье — в синие, а крупную мебель и бытовую технику — в красные. Вывозить автомобильные покрышки и строительные отходы должны специальные лицензированные компании.