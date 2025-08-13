Два распределительных центра для хранения яиц построят в Истре к концу 2027 года

Правительство Московской области и компания «Органик» подписали договор аренды 1,2 гектара земли в Истре без проведения торгов. К четвертому кварталу 2027 года на участке построят два распределительных центра для хранения и реализации яиц, сообщили в Минсельхозпроде МО.

Это значительно расширит возможности производителя и объемы выпуска продукции.

Площадь построек составит 1,5 тысячи квадратных метров. Распределительные центры смогут ежегодно хранить до 150 миллионов яиц.

В цехах будут располагаться специальные холодильники. Также для хранения в здания проведут газ и оборудуют там нужные коммуникации. На реализацию проекта уйдет 50 миллионов рублей.

Минсельхозпрод Подмосковья отметил, что инициатива подчеркнула стратегический интерес к развитию агропрома и обозначила готовность поддерживать инвестиционные проекты в сфере сельхозпроизводства.