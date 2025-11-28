Два промышленных робота внедрили на заводе по производству труб в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском округе в Загорском трубном заводе запустили два промышленных робота марки «Байкал». Современные установки будут выполнять сварку усиливающих накладок на сваи и шпунтовые трубы.

Ранее работы выполняли вручную. Монтаж и сварка металлических элементов, повторяющих контур трубы, занимала около шести часов на одно изделие. Накладки устанавливали на нижнюю часть трубы в грунт, а верхнюю — там, где работал пневмомолот.

Роботы «Байкал» автоматизируют процесс. Специалист будет только подготавливать и контролировать операцию, задавая верные параметры. В результате удалось сократить время сварки и повысить качество шва.

«Это решение не только улучшило производительность, но и повысило стабильность качества изделий, что особенно важно при производстве свай и шпунтов для строительных и инфраструктурных проектов», — прокомментировал управляющий директор Виталий Голишев.