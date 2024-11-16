Два проекта музея в Серпухове победили в международном конкурсе

Историко-художественный музей в Серпухове вошел в число победителей VI международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PRОбренд». Специалисты представили два проекта, которые попали в финал.

Организаторы VI международного конкурса в сфере туризма «PRОбренд» сохранили интригу и опубликовали список победителей без номинаций и занятых мест. Итоги огласят 5 и 6 января в Ярославле.

За выход в финал боролись культурные центры из 100 городов. Историко-художественный музей в Серпухове представил видео «105 лет — место встречи с искусством и историей» и детский путеводитель «Путешествие по Серпуховскому музею». Оба проекта одержали победу.

Сотрудники «Малой Третьяковки Подмосковья» проделали большую работу.

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