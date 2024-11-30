Два предприятия в Коломне получили субсидию по муниципальной программе

ООО «САНА-ТЕК» и ООО «Коломенский завод порошковой металлургии» выиграли муниципальную субсидию на возмещение затрат. Сумма выплат составила четыре миллиона рублей.

В конкурсе на частичное возмещение затрат принимали участие пять предприятий в Коломне.

«Субсидии выделены двум субъектам малого и среднего предпринимательства — это предприятие по производству гидравлического и пневматического силового оборудования ООО „САНА-ТЕК“ и ООО „Коломенский завод порошковой металлургии“», — рассказал заместитель начальника управления экономического развития администрации Вячеслав Шаповалов.

В 2025 году в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» предусмотрено также 4 миллиона рублей.

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