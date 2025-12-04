Два предприятия из Химок победили на областном этапе всероссийского конкурса

Научно-производственное объединение имени Лавочкина и троллейбусное предприятие «Химкиэлектротранс» выиграли в туре конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Их признали лидерами в разных категориях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил коллективам благодарственные письма.

«Поздравляю коллективы НПО Лавочкина и „Химкиэлектротранс“ с заслуженными победами! Желаю дальнейших успехов, новых высот и профессиональных достижений», — прокомментировала глава городского округа Химки Елена Землякова.

Научно-производственное объединение имени Лавочкина выиграло в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Эта организация уже не в первый раз демонстрирует высокий уровень обмена опытом и знаниями, и эта награда стала для них девятой на конкурсе.

Троллейбусное предприятие «Химкиэлектротранс» получило признание в категории «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы». Ежедневно тысячи жителей Химок пользуются общественным транспортом, и предприятие добивается комфортных и безопасных условий перевозок.

Эти достижения стали возможны благодаря слаженной работе специалистов и высокой эффективности труда. Обе организации представят Московскую область на финальном этапе конкурса.

Всероссийский конкурс проводится с 2000 года и направлен на выявление лучших практик в решении социальных вопросов и обмен опытом среди организаций.