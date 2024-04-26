Два пожара потушили в лесах Подмосковья 25 апреля | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 10:27 Два пожара потушили в лесах Подмосковья 25 апреля Комитет лесного хозяйства Московской области

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Третий класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Московской области 26 апреля. Первый класс ожидается 27 и 28 апреля, сообщили в Комлесхозе региона.

Два пожара потушили в Московской области 25 апреля. Возгорания произошли в Томилинском и Сходненском участковых лесничествах. Для тушения пожаров задействовали пять машин и 11 человек.

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Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до 12-14 градусов, возможны грозовые дожди.

Напомним, при обнаружении возгораний следует незамедлительно звонить по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. Он подчеркнул, что специалистам необходимо быть в максимальной готовности, когда наступит теплая погода.

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