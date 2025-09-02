Два подшефных класса Росгвардии открыли в Подмосковье

Руководители и сотрудники региональных отделов вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области приняли участие в открытии новых кадетских классов в Коломне и Подольске. Это часть работы по патриотическому воспитанию и профессиональной ориентации подрастающего поколения.

Открытие третьего кадетского класса Росгвардии прошло в школе имени Подольских курсантов. Заместитель начальника Подольского отдела старший лейтенант Денис Хомяков поздравил ребят и пожелал им успехов в учебе. Сейчас в трех кадетских классах округа учатся около 80 ребят.

В учебной программе кадеты будут изучать историю войск правопорядка, основы строевой подготовки, военное дело и тактическую медицину. Эти занятия помогают школьникам развивать практические навыки, дисциплину, ответственность, уважение к традициям и готовность к службе в Росгвардии.