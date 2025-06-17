Два подмосковных университета вошли в топ-20 педагогических вузов России

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало первый национальный рейтинг учебных заведений по трудоустройству выпускников. Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуеве и Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне заняли 11-е место среди педагогических вузов.

Рейтинг оценивает востребованность выпускников на рынке труда, учитывая процент их трудоустройства и уровень заработной платы.

«Такой результат свидетельствует о высоком уровне подготовки педагогов в вузах Подмосковья и их конкурентоспособности на рынке труда», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Подмосковные университеты готовят специалистов по всем ключевым педагогическим направлениям: от точных наук до гуманитарных дисциплин.

«ГСГУ — один из крупнейших педагогических вузов Подмосковья, обладающий современным потенциалом для решения социально-экономических задач всего региона. За годы работы мы выпустили более 50 тысяч учителей. Следует отметить, что наш вуз востребован не только в России, но и далеко за ее пределами», — уточнила ректор универсистета Жанна Леонова.

Вузы региона оснащены передовой инфраструктурой — инновационными лабораториями, современными кампусами и возможностями для научных исследований.

«Цифровые технологии, интеллектуальные разработки, высокотехнологичное оборудование и профессиональный коллектив ГГТУ — составляющие успеха наших выпускников. Мы готовим кадры, пользующиеся высоким спросом среди работодателей», — пояснила ректор учебного заведения Галина Скударева.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что приемная кампания в вузах начнется 20 июня.